Belediye Başkan Vekili Sayın Şeref Albayrak ‘ın 10 Kasım Atatürkü ‘ü Anma Günü Mesajı

Hayatını ülkesine ve milletine adayan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK dünyada bağımsızlığın, cesaretin ve umudun sembolü olmuştur. Fikir ve eserleriyle ,yaşadığı döneminde üzerinde yüzyıla damgasını vurmuş ayrıca “YA İSTİKLAL YA ÖLÜM” diyerek kararlı bir şekilde yürütülen vatan mücadelesine de ışık tutmuştur. Ulusumuz O’nun önderliğinde tüm imkansızlara rağmen ve ağır bedeller ödeyerek kurtuluş mücadelesini gerçekleştirmiş, bugün bizlere Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ün ‘en büyük eserim’ dediği Türkiye Cumhuriyetini emanet bırakmıştır. O’nun en büyük ideali ;Ülkemizi birlik ve beraberlik içinde müreffeh bir ülke olarak muasssır medeniyetler seviyesine çıkararak milli iradeyi esas alıp demokratik ve insan haklarına saygılı bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke olarak aydınlık yoluna devam etmesiydi.Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK ; üstün zekası , ileriyi görme yeteneği, askeri dehası ve olağanüstü devlet adamlığı ve kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti’ni yükselttiği nokta ile güçlü bir lider olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır. O' nun düşünce sistemi; insan sevgisi, bilim ve akılla beslenen birleştirici ve bütünleştirici yapısıyla milletimiz ve insanlık için kurtuluşun, bağımsızlığın, gelişmenin, ilerlemenin ve uygarca yaşamanın evrensel bir sembolü haline gelmiştir.Ölümünün 80.yılında bizlere düşen görev; O’ nun “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünde vurguladığı gibi Türkiye Cumhuriyeti‘ ni ecdadımızdan aldığımız güçle , Atatürk’ün işaret ettiği yolda ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için var gücümüzle çalışarak , ülkemizi ve milletimizi birlik ve bütünlük içerisinde daha güçlü ve daha aydınlık yarınlara taşımaktır.Bu duygu ve düşüncelerle; ulusal egemenlik ve bağımsızlığımızı yeniden kazanmamızı sağlayarak bizlere üzerinde yaşadığımız cennet vatanı armağan eden Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve tüm silah arkadaşlarını, bu uğurda canlarını feda eden şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, saygı ve şükranlarını sunuyorum .