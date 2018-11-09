Ördüğü Duvarın Altında Kalarak Hayatını Kaybetti

Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı

Alınan bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Yediyol kırsal mahallesinde yaşandı. , 6 çocuk babası olan 38 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Mehmet Köroğlu mahallede kendi imkanları ile ördüğü bir ev yapmaya başladığı sırada bir anda yıkılan duvarın altında kalan Köroğlu, ağır yaralandı. Çevredekiler Mehmet Köroğlu’nun ördüğü duvarın altında kaldığını fark ederek özel bir araçla araçla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına ağır yaralı olan Köroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılan Köroğlu'nun cesedi, yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.