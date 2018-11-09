EYYÜBİYE BELEDİYESİ İLÇEYE 12 MUHTAR EVİ KAZANDIRDI.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla Muhtarlıklar Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde hizmete sunulan Muhtar Evleri, vatandaş ile belediye arasında köprü vazifesi gören muhtarların iş ve işleyişini daha da kolaylaştırıyor. Vatandaşların sorun ve taleplerini daha hızlı ve seri bir şekilde çözüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdüren Eyyübiye Belediyesi, vatandaş ve belediye arasındaki köprü olan muhtarlıklarla ilgili projelerine devam ediyor. Eyyübiye Belediyesi, vatandaş ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda 'Muhtar Evi' projesi kapsamında alan sorunu olmayan mahallelerde Muhtarlıklar Müdürlüğü bünyesinde muhtarlık binası yapımını sürdürüyor. Bölge iklimine uygun, erişim kolaylığını göz önünde bulundurarak ‘’Muhtar Evi’’ projesiyle her mahalleye bir muhtar evi yapmayı planlayan Eyyübiye Belediyesi, şu ana kadar 12 mahalleye Muhtar Evi yaptı. İlçe sınırları içinde yaşayan vatandaşların daha rahat ve ulaşılabilir bir şekilde hizmet almalarını amaçlayan Eyyübiye Belediyesi, bugüne kadar muhtarlara 153 bilgisayar ve ofis malzemesinin teminini de gerçekleştirdi.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla birçok mahalle de yapılan ve yapımı devam eden Muhtar Ev’leri, 50 metre karelik bir ofisten oluşup içinde mutfak ve lavabo yer almaktadır. Yapılan Muhtar Ev’leri ile birlikte vatandaşların sorunlarını daha iyi ve rahat koşullarda muhtarlıklara iletilmesini amaçlayan Eyyübiye Belediyesi, alanı uygun mahallelerde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.İlçeye yapılan hizmetlerin hız kesmeden devam edeceğini ifade eden Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ‘’ Vatandaşlarımızın daha uygun hizmet alabilmesi adına, muhtarlarımızın ihtiyaç duydukları muhtar ofislerini inşa ettik. Çözüm ortağımız olan muhtarlarımızın vatandaşlarımıza hizmet etmesi noktasındaki çabalarına bizler de katkıda bulunmuş olduk. Açmış olduğumuz muhtar ofisleri hayırlı olsun.” dedi.