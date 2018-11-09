Hasta Yakını Acilde ki Doktorun Gözüne Biber Gazı Sıktı

Olay Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Acil Servisinde yaşandı. olayda, acil servise başvuruda bulunan bir hastanın özel hastaneye sevk edilmesi istendi. Yapılan muayenede Uzm. Dr. M. Bertan Demir, tedavinin Şehir Hastanesinde mümkün olduğunu ve sevk işleminin gerçekleşmeyeceğini hastaya iletti. Hasta yakını sevk işleminin gerçekleşmeyeceğini duyunca doktora hakaret içeren sözler sarf ettikten sonra çantasından çıkardığı biber gazını doktorun gözüne sıktı.Gazdan etkilenen doktor, serviste bulunan sağlık çalışanları ve hastaları etkiledi. Uzm. Dr. M. Bertan Demir tedavi altına alınırken, serviste çalışanlar ve hastaların biber gazından daha fazla etkilenmemesi için ortamdan uzaklaştırıldı.Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, yaşanan olayın kendisini derinden üzdüğünü ve adli sürecin başladığını belirterek, "Biz hastalarımıza kaliteli sağlık hizmetini sunmak için çaba sarf ederken hasta ve yakınlarının yasal olmayan istekleri bizleri zor durumda bırakmaktadır. Bu yasal olmayan istekler yüzünden de özveriyle çalışan personelimize ve bizden acil hizmet bekleyen hastalarımıza zarar verilmesi moralimizi bozmakta, bizi üzmektedir. Hastalarımız için verilebilecek sağlık hizmetini en üst düzeyde sunmayı kendimize prensip edinmiş ve bu yolda ilerlemekteyiz. Dileğim böyle olayların artık yaşanmamasıdır" dedi.