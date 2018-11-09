Urfa'da Soba Satışı Yapan Esnaf,Havaların Soğumasını Bekliyor

Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlar, kış aylarında ısınmak için doğalgazın yanında odun ve kömür sobasıda tercih ediyor. Havaların soğumaması sobacı esnafını da düşündürmeye başladı. Yaklaşık 7 yaşından beri babasından öğrendiği sobacılık mesleğini devam ettiren 51 yaşındaki Halil Topraklı, "Şanlıurfa'da kış mevsiminin bir an önce gelmesini bekliyoruz. Soba satışı yapamıyoruz. Soğuk havanın etkisini göstermesini bekliyoruz" dedi.İnsanları eli ayağı titremeden soba almıyorlar diyen Halil Topraklı, "Sobacılık işi babadan geliyor. 7 yaşından beridir bu mesleği yapıyorum. Şanlıurfa'da kış mevsimi geldi ama alıcı yok. Şanlıurfa'da kış mevsiminde soğuk tam etkisini göstermeden kimse gelip soba almaz. Soğuklar başlayacak, insanların eli ayağı titreyecek o zaman vatandaşlar gelip soba alırlar. Şanlıurfa'da ilk başta kimse gelip soba talep etmez. Ne zaman insanların eli ayağı eğilirse, zor duruma düşerse o zaman gelip alırlar. Geçen yıla göre soba fiyatlarından 50 ile 60 lira arasında bir fiyat yükselmesi var. Sobalar kalitesine göre 100 liradan başlayıp 500 liraya kadar mevcuttur. Şanlıurfa'da bugün en pahalı soba 500 liradır" dedi