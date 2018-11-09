Yemen Halkı Açlıktan Ölüyor

10 Bin Kİşi Hayatını Kaybetti

İç savaşın patlak verdiği Yemen'de halkın çektiği zorluklar gün geçtikçe daha derin bir hal alıyor. İnsanların fakirlikten yiyecek bir şey bulamadıkları ülkede her gün onlarca kişi açlıktan dolayı hayatını kaybediyor. Tedavi şartlarının oldukça kötü olduğu hastanelerde de durum iç açıcı değil.Yemen krizi, hastaneleri de büyük ölçüde etkilediği için zor durumdaki çocuklara tedavi imkanı sunulamıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'deki savaşta şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 35 binden fazlası yaralandı. Ayrıca, çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle 26 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç hale geldiği belirtiliyorDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilcisi Doktor Ahmed Şadul, “Ülkede sağlık alanında bir iyileşme olması, çatışan tarafların sağlık tesisleri açma ve sağlık çalışanlarının işlerini özgürce yapmalarını temin etme konusunda anlaşmasına bağlı. Ayrıca uluslararası toplumun yardımlara devam etmesi gerekir” dedi.