Yemen Halkı Açlıktan Ölüyor

10 Bin Kİşi Hayatını KaybettiYemen krizi, hastaneleri de büyük ölçüde etkilediği için zor durumdaki çocuklara tedavi imkanı sunulamıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Yemen'deki savaşta şimdiye kadar yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti, 35 binden fazlası yaralandı. Ayrıca, çatışmalar ve yoksulluk nedeniyle 26 milyon nüfuslu ülkenin yüzde 80'inin insani yardıma muhtaç hale geldiği belirtiliyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Temsilcisi Doktor Ahmed Şadul, “Ülkede sağlık alanında bir iyileşme olması, çatışan tarafların sağlık tesisleri açma ve sağlık çalışanlarının işlerini özgürce yapmalarını temin etme konusunda anlaşmasına bağlı. Ayrıca uluslararası toplumun yardımlara devam etmesi gerekir” dedi.
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