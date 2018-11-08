Demirkol, Türkiye'de Bir İlke İmza Attı

“TÜRKİYE’DE SADECE HALİLİYE BELEDİYESİ”

BAŞKAN DEMİRKOL’A TEŞEKKÜR ETTİLER

GLÜTENSİZ KOLİLER ÇÖLYAKLILARA DAĞITILDI

Yürüttüğü temel belediyecilik çalışmalarının yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında da Haliliye halkına hizmet eden Başkan Fevzi Demirkol, yakından ilgilendiği çölyak hastaları için bir ilke daha imza attı. Başkan Demirkol’un talimatlarıyla Türkiye’de ilçe belediyeleri arasında ilk kez bir ilçe belediyesi tarafından glütensiz ekmek fırını hazırlandı. Haliliye Belediyesi Glütensiz Ekmek Fırının açılışı için düzenlenen törene Başkan Demirkol ve eşi Adile Demirkol, başkan yardımcıları, meclis üyelerinin yanı sıra; AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, AK Parti 22. ve 24. Dönem Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nihat Kılıç, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, Bozova Kaymakamı Ziya Göker, bürokratlar, Ak Parti teşkilat üyeleri, çölyak hastaları ve aileleri ile vatandaşlar katıldı.Açılış töreninde konuşan Başkan Fevzi Demirkol, Türkiye’de ilk kez bir ilçe belediyesi çölyak hastaları için ekmek fırını açtığının altını çizdi. Başkan Demirkol, konuşmasında şunları kaydetti:“Başkan Fevzi Demirkol, “İnsanımıza hizmet ederken, tüm kesime hizmet ediyoruz. Önce sağlık diyoruz; sağlık noktasında daha öncesinde herhangi bir şekilde tatmamış oldukları lezzetleri tatmaları için çölyak hastalarımız, bilindiği gibi glütensiz undan yapılan mamulleri sadece yiyebiliyorlar. Aynı ailedeki bireyler, aynı sofrada farklı yemekler yiyordu. Hayatı boyunca bulgur pilavı, makarna ve başka lezzetleri tatmamış hastalarımızın, aile bütünlüğünü sağlamak adına aynı sofrada aynı yemeği yemelerini sağlamak için geçmişten bu tarafa glütensiz undan yapılan mamullerin bulunduğu gıda kolileri dağıtıyoruz. Çölyak hastalarımıza afiyet olsun. Hizmete sunacağımız tesis, çölyak hastalarımıza glütensiz undan yapılan ekmekler üretecek bir fırındır. Türkiye’de sadece birkaç büyükşehir belediyesinin yapmış olduğu ekmek imalatını, Türkiye’de ilçe belediyelerinde sadece ve sadece Haliliye Belediyesi olarak biz üreteceğiz.”Açılışta konuşan 22. ve 24. Dönem Milletvekili Zeynep Karahan Uslu, “Herkesin bildiği ‘az zamanda, çok iş yapmak’ tabiri, Haliliye Belediyesi örneği üzerinden bunu görüyoruz. 2014 yılında kurulan, Türkiye’nin çiçeği burnunda belediyelerinden biriyle karşı karşıyayız ama öylesine bir belediye ki, onlarca yıllık hizmet üreten belediyenin düşünemediği, ortaya koyamadığı belediyecilik anlayışı sergilemektedir. Başkanımız Fevzi Demirkol’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.“Çölyak hastaları için son derece önemli bir hizmet” diyen Kaymakam Ali Yılmaz da, “Bu anlamda da, hastalarımıza hizmet verecek çok önemli bir tesisin açılışını yapıyoruz. Başta Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanvekili ve Haliliye Belediye Meclis Üyesi Nihat Kılıç ise “Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinden birini veren Haliliye Belediyesinin meclis üyesi olarak Haliliye Belediyesinden onur duyuyorum. Haliliye Belediyesi, Cumhurbaşkanımızın bahsettiği gibi gönül belediyeciliğinin en iyi örneklerini sergileyen bir belediye. Çölyak hastaları için yapılan bu proje, Türkiye çapında bir proje. Başkanımız Fevzi Demirkol’u tebrik ediyorum” dedi.Son olarak konuşan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, “Ak belediyecilik, her zaman halkının hizmetinde ve yanında oldu ve olmaya devam edecek. Sloganımız vardı; onlar konuşur, Ak Parti yapar. Bizler verdiğimiz sözleri hem yerelde, hem merkezi hükümet olarak gerçekleştiriyoruz. Glütensiz ekmek fırınımız hayırlı olsun” şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından kurdelenin kesilmesiyle glütensiz ekmek fırını hizmete açıldı. Fırınla ilgili davetlilere bilgiler veren Başkan Demirkol, daha sonra hazırlanan ekmeklerden tadımlık ikramlarda bulundu.Periyodik olarak çölyak hastalarına dağıtımı yapılan glütensiz gıda paketleri de, açılış sonrasında çölyak hastalarına dağıtıldı.