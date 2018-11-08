Erin, Şanlıurfa'nın Gündeminden Çıkarmak Zorundayız

Şanlıurfa'nın Gündeminden Çıkarmak Zorundayız

Okullara Kamera Sistemleri

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen toplantı; kamu kuruluşlarının 2018 yılı uyuşturucu ile mücadele faaliyetlerinin katılımcılara sunumuyla başladı. Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Vali Abdullah Erin; tam bir iradeyle kararlı bir mücadele anlayışını ortaya koymak gerektiğini belirtti. 2018 yılı başında Şanlıurfa’da madde kullanımına yönelik durum tespiti amacıyla başlattıkları çalışmayla önemli veriler elde ettiklerini aktaran Vali Erin; “Durum tespitinden sonra mücadele anlamında kurumsal bazlı ortaya konan çalışmaların dışında Bakanlığımızın Türkiye genelinde belirlediği eylem planını biraz daha somutlaştırmak, gerçekleştirmek, görev sorumluluklarının tespitini açık bir şekilde belirlemek üzere projemizin ikinci bölümü ve strateji belgesi oluşturulması ve ilimize özgü bir eylem planı ortaya konması için çalışmalarımız devam ediyor. Bunu da 2019’a girerken tamamlamak istiyoruz. Bakanlığın belirlediği eylem planını biraz daha detaylandırılmış, kurumların sorumlulukları ve fonksiyonlarının tespit edildiği bir belge elimizde olacak. 2018 yılı için tespit ettiğimiz bağımlılık oranı, uyuşturucu kullananların sayısı gibi veriler ortaya koyacağımız eylem planıyla sürdüreceğimiz çalışmalar sonucunda yeni araştırmalarda yapacağımız tespitlerde belirlenen eylemlerin devreye girmesiyle ne derece etkili olduğunu ölçme imkanımız olacak” dedi.Yapılacak çalışmalar arasında il ve ilçe merkezlerinde yer alan metruk binaların yıkılmasının gerekliliğine vurgu yapan Vali Erin; “Kaymakamlarımız, sağlık birimlerimiz, diğer ilgili kurum kuruluşlarımızın amirleri bu konuyu çok yakından takip etmeli ve daha önce emniyet ve jandarma birimlerimiz tarafından tespit edilen bu metruk binaların çok kısa süre içerisinde yıkımını gerçekleştirmemiz lazım. Bunu bugünkü toplantının bir kararı olarak alacağız ve kaymakam ve belediye başkanlarımıza ek süre vererek bu yıkımları mutlaka gerçekleştireceğiz. Metruk, sahipsiz kullanılmayan binalar konusunu Şanlıurfa’nın gündeminden çıkarmak zorundayız” ifadelerini kullandı.Güvenli okul projesi kapsamında tespit edilen riskli okullara güvenlik kameraları yerleştirilmesini de değerlendiren Vali Erin; kamera sistemlerinin hızlı bir şekilde okullara yerleştirilmesini, bunu da kamu kurumları ve yerel yönetimler işbirliğiyle tamamlamayı amaçladıklarını kaydetti.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında düzenlenen toplantıya; Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Eyyübiye Kaymakamı Adem Ünal, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, ilgili kamu kurumlarının ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.