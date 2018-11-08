​Adı Harran Kendi Viran, Vatandaşlar Belediyeden Kayık İstedi

Öğrenciler Sırtlarda Taşındı

Bütün Kış Belediye Kanalizasyon Başında Nöbet Bekleyecek

2 gündür yaşanan sağanak yağışlardan dolayı Harran halkı zor günler geçiriyoruz. En ufak bir yağışta bile yolların göle döndüğü Hilvan’da vatandaşa yardım eli uzanmıyor.Okul ve işlerinden eve dönmekte güçlük çeken Harran halkı sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışsa da Harran yetkililerinden hala ses seda çıkmaması vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, “Belediyenin yol yapmaması kış aylarında bizleri böyle zorluyor. Boş boş işlere para harcayan belediyeden yol talep eden, bu konuda seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar neredeyse vatan haini ilan ediliyor.” İfadelerini kullandı.Çocukları yağmurlu havalarda okullara götürmekte zorlandıklarını ifade eden bir veli “Artık belediyeden yol değil kayık istiyoruz. Bu şartlarda yol değil kayığa daha çok ihtiyacımız var. Harran Belediyesi bizlere yol vermese de denizi Harranlıların ayağına getirdi” dedi.Öte yandan dün meydana gelen yağışlarda Harran Belediyesi çalışanları yollarda biriken suların tahliyesi için sabahın erken saatlerinde işe koyulmuş, kanalizasyon kapaklarını açarak yağmur sularının tahliyesi için çalışmaya başlamıştı. Öyle görünüyor ki; öğlen saatlerine kadar yağmur sularını tahliye etmekle uğraşan belediye çalışanları, Harran’ın yol ve altyapı sorununun kökünden çözülmemesi halinde tüm kış boyunca aynı görevi üstlenecekler.