​Adı Harran Kendi Viran, Vatandaşlar Belediyeden Kayık İstedi

Öğrenciler Sırtlarda TaşındıOkul ve işlerinden eve dönmekte güçlük çeken Harran halkı sesini sosyal medyadan duyurmaya çalışsa da Harran yetkililerinden hala ses seda çıkmaması vatandaşın tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, “Belediyenin yol yapmaması kış aylarında bizleri böyle zorluyor. Boş boş işlere para harcayan belediyeden yol talep eden, bu konuda seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar neredeyse vatan haini ilan ediliyor.” İfadelerini kullandı.
Çocukları yağmurlu havalarda okullara götürmekte zorlandıklarını ifade eden bir veli “Artık belediyeden yol değil kayık istiyoruz. Bu şartlarda yol değil kayığa daha çok ihtiyacımız var. Harran Belediyesi bizlere yol vermese de denizi Harranlıların ayağına getirdi” dedi.
Yorum Yap