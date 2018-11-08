​Urfalı 10 İş Adamı FETÖ’den Yargılandı

Dava Hilvan’da Görüldü

Sanıkların Tutukluluk Hallerine Devam Kararı Verildi

FETÖ/PDY'nin Şanlıurfa'daki çatı yapılanması kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sabri Ertekin'in de yer aldığı 10 iş adamının yargılanmasına devam edildi.5'inci Ağır Ceza Mahkemesi Hilvan Salonu'nda görülen davada, "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Kamu kurumlarını zarara uğratmak" suçlarını işledikleri iddia edilen tutuklu sanıklar Sabri Ertekin, Abdulkadir Göncü, Ahmet Batur, Ahmet Dodanlı, Eyüp Işıkyıldız, Hüseyin Öğretmen, İbrahim Uludağ, Bülent İpeksever, Fazlı Karaçizmeli, Tahir Ersavaş ve Müslüm Halhallı ile avukatları ve yakınları katıldı.Duruşma savcısı sanıklara ilişkin mahkemeye sunduğu mütalaasında, örgütün kentteki üst düzey yöneticileri arasında sanıkların olduğunun tanık beyanları, sosyal medya hesapları, banka, şirket ve hesap bilgileriyle anlaşıldığını belirterek, yapılan incelemelerle suçları sabit olduğu anlaşılan sanıkların ilgili ceza kanunları kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.Mahkeme heyeti, esasa ilişkin beyanları için sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.