​Bakanlık Az Önce Açıkladı, 0-2 Yaş Çocuklara Aylık 150 TL

0-2 Yaş Aralığına Aylık 200 Lira Ödeme Yapılacak

1 Defaya Mahsus 5 Bin Lira

Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesi konusuna değinildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çoklu çocuk doğumlarında ailelere 2 yıl boyunca destek vereceklerini açıkladı.Selçuk, bütçe görüşmeleri sonrasında "Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız" dedi."Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 TL'ye kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız" diyen Selçuk, eğitim alanında da bütçe planladıklarını belirterek şu açıklamalarda bulundu;"MEB tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya Türkiye genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girme başarısı gösteren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı evlatlarımıza ise bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira nakdi destek sağlayacağız."