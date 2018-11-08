CHP'li Yılmaz'dan Skandal Ezan Çıkışı

Konu Nereden Buraya Geldi?HaberTürk’te kaltıldığı bir programda ezan ile ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, sosyal medyada alay konusu haline geldi. Programda ‘Andımız’ tartışması yapılırken olayı bir anda ezanın arapça okunmasına getiren Yılmaz, yaptığı açıklamalar ile tartışmaya başka bir boyut kazandırdı.
Ezan Türkçe Okutulsun!CHP'li Yılmaz, "Ezan Türkçe okunmalı, Kur'an Türkçe okutulmalı" dedi. Yılmaz'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler yağdı..
İşte o skandal açıklamalar;
Yorum Yap