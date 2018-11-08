CHP'li Yılmaz'dan Skandal Ezan Çıkışı

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Ezan Türkçe Okutulsun!

Skandal çıkışlarıyla bir türlü gündemden düşmeyen CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, bir skandala daha imza attı.HaberTürk’te kaltıldığı bir programda ezan ile ilgili açıklama yapan CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz, sosyal medyada alay konusu haline geldi. Programda ‘Andımız’ tartışması yapılırken olayı bir anda ezanın arapça okunmasına getiren Yılmaz, yaptığı açıklamalar ile tartışmaya başka bir boyut kazandırdı.CHP'li Yılmaz, "Ezan Türkçe okunmalı, Kur'an Türkçe okutulmalı" dedi. Yılmaz'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepkiler yağdı..İşte o skandal açıklamalar;