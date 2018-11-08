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Bu haber 08 Kasım 2018 09:07:18 Tarihinde eklenmiştir.

​Maaşları Asgari Ücrete Düşürdü, Kabul Etmeyene İstifa Yolu Göründü

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı birçok alanda yapılan zamlardan sonra sıkıntılı zamanlar yaşayan çalışanların şimdi de maaşları düşmeye başladı. Ülke ekonomisini bahane ederek karar alan Birecik Ticaret ve Sanayi odası, odada çalışan 4 personele noter tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartları nedeniyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi.

​Maaşları Asgari Ücrete Düşürdü, Kabul Etmeyene İstifa Yolu Göründü

ABD’nin Türkiye yaptırımı ile beraber doların yükselmesi zamları meydana getirmişti. Zamlarda bunalan vatandaşlar, maaşlarını nasıl kontrol edeceklerini kara kara düşünürken, şimdi de ülkede ekonomik buhran yaşanıyor diye aldıkları maaşlar düşmeye başladı. 

 

Birecik TSO Maaşları Düşürdü

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, odada çalışan 4 personele noter tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartları nedeniyle asgari ücrete çekildiğini bildirmesi yeni bir sorunu daha meydana getirdi. 

Doların 7 küsur civarından 5,30 kuruşa düşmesinden sonra bile ekonomik buhran nedeniyle odada çalışan 4 personelinin maaşlarını asgari ücrete çeken Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin eleştirilere neden oldu.


 

Gerekçe Ülke Ekonomisi

Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin, ülke ekonomisinin bozuk, oda bütçesinin sıkıntı içinde olduğunu gerekçe göstererek çalışanlarına, maaşlarının asgari ücrete çekilmesi için ihtarname gönderdi. 1 Kasım 2018 tarihinde odada çalışan Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ'a gönderilen noter tasdikli ihtarnamede, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik duruma dikkat çekilerek şöyle denildi: 

 

Kabul Etmiyorsanız İstifa!

"Ülke ekonomisi bozuk olduğundan, Birecik Sanayi ve Ticaret Odası'nın bütçesinin maddi imkânsızlığından dolayı, Hüseyin Kuş, Nazire Nazan Cengiz, Zeki Kaçan ve Sabri Karadağ isimli personellere maaşlarının asgari ücret düzeyine çekileceğini, yeni maaş düzenlemesini kabul etmedikleri takdirde istifa yolunun açık olduğunu tarafınıza ihtar ederim."


 

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Konu ile ilgili dilekçenin sosyal medya hesabından yayınlanmasının ardınan ağır eleştiriler alan Birecik Ticaret ve Snayi Odası Saadettin Bilgin'in aldığı bu kararın sonlandırılması için vatandaş, önerilerde bulundu. Eleştirilerden bir tane ise; "Madem ülke ekonomisi zor durumda, o zaman Saadettin Bilgin neden Birecik ve Ticaret Sanayi Odasının aracını ve şoförünü kullanarak Antep'teki iş yerine gidiyor. Oda zor durumda ise Bilgin Beyefendi, Ticaret Odasının aracını da benzinini de şoförünü de kullanmasın!" şeklinde oldu. Şimdi ise gözler Birecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saadettin Bilgin'de. Bakalım Bilgin konu ile ilgili ne açıklamalarda bulunacak.

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Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumlardan dolayı birçok alanda yapılan zamlardan sonra sıkıntılı zamanlar yaşayan çalışanların şimdi de maaşları düşmeye başladı. Ülke ekonomisini bahane ederek karar alan Birecik Ticaret ve Sanayi odası, odada çalışan 4 personele noter tasdikli ihtarname yollayarak, maaşlarının ülke şartları nedeniyle asgari ücrete çekildiğini bildirdi.
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