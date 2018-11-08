​Akçakale’de Görev Yapan Trafik Polisi Türkiye Gündemine Oturdu

Trafik Polisi Belediye İşçilerine Yardım Etti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde eline kürek alıp belediye işçileriyle birlikte yola çakıl döken trafik polisinin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Vatandaşlar polisin işçilere yardım etmesini takdir etti.Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde belediye tarafından Emniyet Müdürlüğünün yan tarafındaki yolda oluşan çukurları doldurmak için gönderilen belediye işçilerine orada bulunan trafik polisi yardım etti.Çakıl dolu traktörle birlikte bölgeye gelen işçiler, kapağı açıp çakılı yola dökmek istedi. Bu sırada orada bulunan bir trafik polisi, işçilerin elindeki küreği alıp yardım etti. Çakılı yola döken polis memuru, çukurları doldurdu. Yaşanan bu an orada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilip sosyal medyada yayınladın. Çekilen fotoğraflar sosyal medyada yayınlanınca kısa sürede binlerce kişiye ulaştı. Polis memurunun takdir toplayan görüntüsü "İşte Türk polisi", "Helal olsun polisimize" gibi notlarla çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. İsmi öğrenilemeyen polis memurunun Akçakale ilçesinde görev yaptığı öğrenildi.