itfaiyede Düzenlenen defile, Daire Başkanını Görevden Etti

Defile, dün İtfaiye Daire Başkanlığı binasında düzenlendi. Defilede, itfaiye araçlarının önüne turkuaz halı serilerek mankenlerin sırayla halıda yürümesiyle başladı.mankenler halıda yürürken itfaiye personneleri cep telefon kamerası ile kaydetti.Bu görüntüler sosyal medyada tepki topladı “itfaiye bunu yaparsa? 'Defile düzenlemek itfaiyenin işi mi?' 'Şehirde bir yangın çıksa ne olacak?' gibi tepkilerin artması üzerine İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder görevden alındı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç yazılı bir açıklama yaptı.“Erkoç, daire başkanı Cahit Küçükönder'in görevden alındığını ve defilenin belediyenin bilgisi dışında yapıldığını kaydederek, "Defile için, kritik ve stratejik bir birim olan İtfaiye Daire Başkanlığı'nı, yetkisini aşarak ve işgüzarlıkla tahsis eden İtfaiye Daire Başkanı Cahit Küçükönder görevden alınmış olup Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın bir faaliyeti ve etkinliği olmadığı halde ve Başkanlığımızın izni ve bilgisi dışında yapılan bu defile ile alakalı ilgililer hakkında soruşturmanın başlatıldığını kamuoyuna saygıyla duyururuz" dedi.