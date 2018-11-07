Doktorun Kafasına Vuran Saldırgana 15 Yıl Hapsi İstendi

17 Temmuz da Şanlıurfa’nın Harran Üniversitesi Osman bey kampüsünde yüksel ateş şikayetiyle hastaneye getirilen çocuğuna bakmadığı iddia eden Abdulkadir keskinli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı kafasına parke taşıyla vurup yaraladı.Olay anında Yalçın'ın kafasına mermer taşıyla 2 kez vurduğu, 3'üncü kez vurmaya çalışırken çevrede bulunanlar tarafından engellendiği, dolayısıyla kasten öldürmeye teşebbüs ettiği bilgisine yer verildi. Olayın ardından tutuklanan Abdulkadir Keskinli hakkında Şanlıurfa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesince 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.Abdulkadir Keskinli bu karara tepki gösterdi. Keskinli'nin eşi Ayşe Çelik, “hallerinin perişan olduğunu ifade ederek, "Eğer eşim 9-15 yıla kadar yargılanırsa bizim halimiz perişandır. Bize bakacak hiç kimse yok ve mağduruz. Böyle bir şeyi ne vicdan, ne de merhamet kabul etmez. En azında bu çocuklarımıza acısınlar. Beni boş versinler, çocukların durumu ne olacak" diye konuştu.