EYYÜBİYE BELEDİYESİ BİNLERCE AİLEYE YARDIMDA BULUNDU.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla her koşulda vatandaşların imdadına koşan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç ailelerin yanında olmayı sürdürüyor. Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, sosyal belediyecilik anlayışıyla başladığı çalışmalarını bir bir sürdürüyor. Kurulduğu günden beri imkanları dahilinde yardıma muhtaç her ailenin yanında yer alan Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir çok vatandaşın derdine derman oldu.4 yıl içerisinde yaklaşık 60 bin evi ziyaret eden Eyyübiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu ailelerden 47 binine maddi ve manevi destekte bulundu. Merkez ve kırsal ayrımı gözetmeksizin her mahalleyi her sokağı karış karış dolaşan ekipler, yardıma muhtaç aileleri tespit ederek gerekli yardımları ulaştırıyor. Bazen çat kapı ev ziyaretleriyle bazen de planlı bir şekilde organize edilen ziyaretlerde ailelerin evlerine konuk olan ekipler, ailelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek gerekli yardımları ulaştırıyor. Ekipler, durumu kötü olan aileleri bir bir tespit ederek gerek beyaz eşya yardımı, gerek kira ödeneği, ev bakım ve onarımı, gerekse de gıda yardımında bulunarak ailelerin yüzünü güldürüyor. Başkan Mehmet Ekinci’nin talimatlarıyla maddi durumu yetersiz engelli bireylere sahip olan ailelere ise tekerlekli sandalye hediye edilerek ailelerin yanında yer alınıyor.Temel belediyeciliğin yanı sıra özellikle sosyal belediyecilik kavramına önem veren Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ‘’Eyyübiye ilçemiz, dar gelirli vatandaşların çok olduğu bir ilçe, bizlerde bunun bilinciyle ilk günden bu yana hareket ediyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan ve bizlerin çat kapı yapıp ulaştığımız ailelere yardım etmeyi sürdürüyoruz. Bundan sonraki süreçte de yardımlarımıza devam edeceğiz’’ dedi.