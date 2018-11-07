CHP Milletvekili Eşi Tafafından Bıçaklandı

Yıldıray Sapan milletvekili olmadan önce de eşiyle tartışma ve kavga ile gündeme gelmişti. kez mağdur olan Antalya CHP millet vekili Yıldıray Sapan kendisine ve çocuklarına koruma kararı aldırdı.İddiaya göre, Başak Sedef Sapan ile evlenen 4 ve 7 yaşlarında 2 çocuk babası olan eski Antalya CHP Milletvekili Sapan, eşinin kendisini kolundan bıçakladığını öne sürdü. Hafif yaralanan Sapan tedavisinin ardından eşi hakkında tehdit, hakaret, taciz ve şantaj suçlamasında bulunup kendisi ve çocukları için koruma kararı aldırdı. Başak Sedef Sapan'ın evde de 200 bin liralık maddi hasara yol açtığı iddia edildi. Yıldıray Sapan, açtığı boşanma davası devam ettiği için konuşmama kararı aldığını söyledi.