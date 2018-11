BAŞKAN BAYDİLLİ'DEN MİMARLAR ODASINA ZİYARET

Toplumun her kesimiyle bir araya gelmeye fikir alışverişi yapmaya önem veren Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli sivil toplum kuruluşu ve meslek odaları ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Baydilli TMMOB Mimarlar Odası Şanlıurfa Temsilciliğini ziyaret ederek Şube Başkanı Ferhat Karadağ ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.Başkan Baydilli mimarlar ve mühendisler ile Karaköprü'de yapılan çalışmalar ve inşaat sektörünün ilçedeki durumu ile ilgili istişarelerde bulundu.Ziyarette konuşan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Karaköprü'nün inşaat sektörünün en yoğun olduğu ilçe olmasından dolayı Mimarlar Odası ve Müteahhitler ile her zaman fikir alışverişinde olduğunu kaydetti.Başkan Baydilli, "Biz her zaman oda başkanlarıyla, sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya gelerek fikirlerini almaya önem gösteriyoruz. Bugün de Mimarlar Odası Başkanı Ferhat Karadağ ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ettik. Mimar ve mühendis arkadaşlarımıza Karaköprü'de yaptığımız çalışmaları anlattık ve Karaköprü'nün inşası konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Misafirperverlikleri için Mimarlar Odası Şanlıurfa Temsilciliği'ne teşekkür ederim" dedi.TMMOB Mimarlar Odası Şanlıurfa Şube Başkanı Ferhat Karadağ ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Baydilli'ye teşekkür ederken, verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini dile getirdi.