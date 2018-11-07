Urfa'da joker Operasyonu

Şanlıurfa’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, KPSS'ye giren ancak başarısız olan bazı adayların yerine, 'joker' diye tabir edilen kişilerin girmesini sağlayan şüphelilerin yakalanması Operasyon başlattı. Operasyonda, para karşılığı başkasının yerine sınava giren 13 kişi yakalandı. Yakalanan Şüpheliler Emniyete götürülerek gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra mahkeme karaı ile tutuklanarak cezaevine konuldu.