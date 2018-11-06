​Harran Üniversitesi'nde Devir Teslim Töreni Yapıldı

Üniversitenin Yenişehir Kampüsünde bulunan rektörlük makamında gerçekleşen devir teslim töreninde konuşan eski Rektör Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, üç buçuk yılda üniversiteyi kurumsal bir yapıya getirmeye çalıştıklarını belirtti. Yeni Rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem’in de bu kurumsal yapıyı daha ileriye taşıyacağına inandığını belirtti.Daha sonra konuşan yeni Rektör Prof. Dr. Recep Çiğdem, devraldığı bu görevi hakkıyla yapacağını belirterek, Üniversiteye verdiği katkılardan dolayı Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’a teşekkür etti ve yeni hayatında başarılar diledi.