Şanlıurfa'da 450 Bin Fidan Toprakla Buluşuyor

81 İlin Tamamında 10 Milyon Fidan

450 Bin Çocuk Adına 450 Bin Fidan

Şanlıurfa’da Göbeklitepe yolu üzerinde gerçekleşen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da canlı yayın bağlantısıyla başlattığı fidan dikim törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, Harran Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Recep Çiğdem, Vali Yardımcıları Bahadır Güneş ve Selami Işık, Haliliye Kaymakamı Ali Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, Mkyk Üyesi Vildan Polat, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Orman Bölge Müdürü Ahmet Ünver ile öğrenciler katıldı.Tören alanına kurulan dev ekran ve kameralar aracılığıyla canlı yayına katılan ve alandaki fidan dikim törenini de izleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, proje ile 81 vilayetin tamamında 10 milyon fidanın, okul çağındaki çocukların adına toprakla buluşacağını, böylece her öğrencinin bir fidanı olmasının sağlanacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu fidanlar evlatlarımızla beraber büyüyecek, onlarla beraber gelişecek. Çocuklarımızın yaşları ilerledikçe, fidanların kökleri toprağa, boyları göğe doğru yükselecek. Bu projenin, çocuklarımıza tabiata sahip çıkma bilincini de aşılayacağına inanıyorum. Tüm bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, öğretmen ve öğrencilerimize şükranlarımı sunuyorum. Geride bıraktığımız son iki asra baktığımızda insanın toprakla, tabiatla, çevresiyle, içinde yaşadığı toplumla ve bizzat kendisiyle kurduğu ilişkinin mahiyetinde büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Sanayileşme ve modern teknoloji, hiç olmadığı kadar insana güç vermiş, tabiata müdahale etme imkânı tanımıştır. Modern teknoloji ile aşılmaz denilen dağlar aşılmış, uzaklar yakın hale gelmiştir” diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından söz alan Vali Erin, tarihin başladığı yer olan Göbeklitepe’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Şanlıurfalıların selamlarını ileterek, “Daha yeşil bir Türkiye idealiyle, zat-ı alinizin rehberliğinde çıktığımız yolda, Şanlıurfa ilimizde 450 bin çocuğumuz adına 450 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız” dedi.Vali Erin, Göbeklitepe güzergahında belirlenen ağaçlandırma alanının 10 bin dekar olduğunu ve bu alana kızıl çam, meşe ve zeytinden oluşan toplam 50 bin fidan dikileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Ya Allah, Bismillah” diyerek başlattığı fidan dikim kampanyası ile ağaçlandırma alanına geçen Vali Erin, protokol üyeleri ve öğrenciler 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.