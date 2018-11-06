Esentepe Semt Pazarına Kavuşuyor

Yapımı devam eden Esentepe Semt Pazarında çalışmalar sürerken kısa süre sonra tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli semt pazarını ziyaret ederek çalışmaları inceledi.
1 Ay Sonra Tamamlanacakİnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Baydilli, Esentepe'de oluşan semt pazarı ihtiyacını gidermek için çalışmalara hemen başladıklarını ve yaklaşık 1 ay sonra tamamlanacak semt pazarını hizmete açacaklarının müjdesini verdi.
Başkan Baydilli, "Karaköprü'müzün her mahallesinde vatandaşlarımızın taleplerine önem veriyor ve imkanlar dahilinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Esentepe'de yaptığımız alan gezilerinde vatandaşlarımızın ve muhtarımızın semt pazarı talebi oldu. Biz de bu elzem ihtiyacı gidermek adına yer belirledik ve çalışmalara başladık. İnşallah bittiğinde semt pazarı ihtiyacını bir nebze giderecektir. Semt pazarımız Esentepe Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.
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