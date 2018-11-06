Esentepe Semt Pazarına Kavuşuyor

1 Ay Sonra Tamamlanacak

Mahallede Semt Pazarı Eksikliği Vardı

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli vatandaşların taleplerini karşılamaya devam ediyor. Başkan Baydilli Esentepe Mahallesinde vatandaşların talebi üzerine semt pazarı ihtiyacının giderilmesi için talimat verdi.Yapımı devam eden Esentepe Semt Pazarında çalışmalar sürerken kısa süre sonra tamamlanıp vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli semt pazarını ziyaret ederek çalışmaları inceledi.İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Baydilli, Esentepe'de oluşan semt pazarı ihtiyacını gidermek için çalışmalara hemen başladıklarını ve yaklaşık 1 ay sonra tamamlanacak semt pazarını hizmete açacaklarının müjdesini verdi.Başkan Baydilli, "Karaköprü'müzün her mahallesinde vatandaşlarımızın taleplerine önem veriyor ve imkanlar dahilinde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Esentepe'de yaptığımız alan gezilerinde vatandaşlarımızın ve muhtarımızın semt pazarı talebi oldu. Biz de bu elzem ihtiyacı gidermek adına yer belirledik ve çalışmalara başladık. İnşallah bittiğinde semt pazarı ihtiyacını bir nebze giderecektir. Semt pazarımız Esentepe Mahallemize hayırlı olsun" diye konuştu.Esentepe Mahalle Muhtarı İbrahim Karabulut ise bu hizmeti için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ederken, "Mahallemizde bir semt pazarı eksikliği vardı. Vatandaşlarımız bu isteklerini bize ilettiler biz de başkanımıza ilettik. Sağ olsunlar hemen yapımına başladılar ve kısa süre sonra vatandaşımızın hizmetinde olacaktır. Başkanımıza Esentepe mahallesi adına çok teşekkür ediyorum" dedi.