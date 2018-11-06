Belediye Otobüsünün Çocuğa Çarptığı Olayın Görüntüleri Urfa.com İhbar Hattına Ulaştı

Anne Sinir Krizi Geçirdi

Küçük Yusuf Kurtarılamadı

Olay sonrası edinilen bilgilerde İ.L. yönetimindeki 63 M 1486 plakalı halk otobüsü, merkez Eyyübiye ilçesinin Hayati Harrani Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 6 yaşındaki bir çocuğa çarptı.Olay yerinde bulunan vatandaşlar, olay yerine gelen Küçük Yusuf’un annesinin, çocuğunu otobüsün altında kanlar içinde gördüğü sırada sinirden gülme krizine girdiğini ardından feryat figan ederek kendini dövmeye başladığını bildirdi.Kazada ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayan 6 yaşındaki Yusuf, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Otobüs sürücüsü İ.L. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.