Kırmızı Bültenle Aranıyordu, Bulana 4 Milyon TL Verilecekti, Öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, 31 Ekim 2018 tarihinde Şırnak Cudi Dağı Helanipir Tepe kırsalında İHA ile tespit edilen 4 teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıklanmıştı. Etkisi hale getirilen teröristlerden birinin kırmızı bültenle aranan Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu bilgisi edinildi.





Sözde Botan Saha Sorumlusuydu

Bakanlık tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 milyon TL ödülle kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiştir."