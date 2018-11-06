​Urfa’da 5. Kattan Ölüme Atlayan 14 Yaşındaki Kız Hayatını Kaybetti

komşularını İntihara Şahit Oldu

Şanlıurfa'da, 14 yaşındaki Emine Dilvan S., oturdukların binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.Dün gece Akbayır Mahallesi'nde meydana gelen korkunç olayda genç kız yaşamına son verdi. İddiaya göre, Emine Dilvan S. beşinci kattaki evlerinin balkonundan kendisini boşluğa bırakarak intihar etti. Gürültüyü duyanların ağır yaralı olarak gördüğü kız, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Emine Dilvan S. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Emine'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.