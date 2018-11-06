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Bu haber 06 Kasım 2018 10:45:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Bana Vahiy Geldi, 11 Kasımda Kıyamet Kopacak Dedi, İstifa Etti

Bir Matematik öğretmeninden büyük saçmalık, Kuran'ı kaynak göstererek "12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun" diyerek istifa etti.

​Bana Vahiy Geldi, 11 Kasımda Kıyamet Kopacak Dedi, İstifa Etti

Balıkesir Ayvalık'ta bulunan Ali Çetinkaya Ortaokulundaki matematik öğretmeni Emre Nur, okul yönetimine daha önce hiç görülmemiş bir istifa dilekçesi verdi. Nur, Kuran'ı kaynak göstererek ''12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun.'' diyerek istifa etti.

 

Allah Tarafından Vahiy Yoluyla Bildirildi

Öğretmen Emre Nur, istifa dilekçesinde İslam'ın bazı şartları olduğunu söyleyerek kıyametin kopacağını haber verdi. 

Nur, dilekçesini "11.11.2018 Pazar gecesi, Kuran'ı Kerim'de Tarık Suresi'nde geçen Tarık Yıldızı'nın (33,33) enlem ve boylamdaki yere düşeceği, Allah'ım tarafından vahiy yoluyla bildirmiştir. Bana bildirilen bu durumu, insanlara anlatmama rağmen bir türlü inanmamaktadırlar. Zaten yozlaşmış bu dünya düzeninin yıkılacağından ve onun yerine güçlü ve gerçek bir İslam düzeni kuracağımızdan dolayı, ayrıca insanların bana inandığını ve inanacağını görmek adına istifa etmiş bulunuyorum.'' Şeklinde sundu.

 

İçki Günah Değildir

İstifa mektubunu bizzat kendi sosyal medya hesabından paylaşan öğretmen tepkilere neden oldu. 

Emre Nur yapıtığı paylaşımda, "Arkadaşlar; Kalbinizi ferah tutun ve namaza hala başlamadıysanız, artık başlayın. Bu sizin için öngörülendir. İçki günah değildir ama içtikten sonra günah işlemek çok kolaydır. Elbette içmezseniz daha iyi olur. İçkiliyken namaz kılmayın. Şimdi bütün olanları ve konuşanları iyi izleyin. Her şey Allah'ın izniyledir. Benim emin olduğum şeyden, siz de emin olun. Bırakın konuşanları, benim gönderilerimi okuyun. Dedim ya aslan uyandı. Sağa sola kaçışan yaban eşekleri gibiler. Zaten 12 Kasım'da gidecek bir işiniz olmayacak. Bana uyun. Paranızı süse değil, erzağa ayırın" diye yazdı.



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