Şanlıurfaspor'un Yeni Yönetimi Belli Oldu

Urfaspor’un yeni yönetim kadrosunun tam listesi şöyle;

Urfaspor, GAP Vadisi Şanlıurfspor Tesislerinde yapılan Olağan Üstü Kongrede, Urfaspor yönetim Kurulunda görev alacak isimler belli oldu. Buna göre Urfaspor’un Yönetim Kurulu Başkanı Emin Yetim olurken, Başkan vekilliğine seçilen isimler ise;Reşit YılmazMahmut MankalMithat ŞakaAhmet EkinciBaşkan Yardımcısı görevlerini Bişar Toğun ve Mehmet Yılmaz üstlenirken, Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu da sitemizin Spor Müdürü İsmail Murat Şahin oldu.Urfa.com Sitemiz adına Urfaspor’a yeni yönetimde başalar diliyoruz.1- Emin Yetim- Kulüp Başkanı2- Reşit Yıldız- Başkan Vekili3- Mahmut Mankal- Başkan Vekili4- Mithat Şaka- Başkan Vekili5- Ahmet Ekinci- Başkan Vekili6- Bişar Toğun-Başkan Yardımcısı7- Mehmet Yılmaz- Başkan Yardımcısı8- Mehmet Kolbudak- Futbol Şube Sorumlusu Ve Alt Yapılar Sorumlusu9- Mehmet Reşat Özmen- Futbol Şube Sorumlusu10- İbrahim Halil Haktankaçmaz- Genel Sekreter11- İsmail Murat Şahin- Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu12- Mehmet Demir- Basın Sözcüsü Yardımcısı13- Reşit Karakaş- Tesis Ve İdari İşler Sorumlusu14- Mehmet Doğan- Alt Yapılar Sorumlusu15- Abdullah Kaplan- Stad ve Sosyal İşler Sorumlusu16- Kadir Kılıçoğlu- Hukuk İşleri Sorumlusu17- Ali Şengül- Taraftar Sorumlusu18- Hüseyin Önkol- Reklam Tanıtım Ve Sponsorluk Sorumlusu19- Mehmet Özbayram- Dış İlişkiler Sorumlusu20- Yunus Emre Aksu- Mali İşler Sorumlusu21- Cihan Canbeyli- Proje Geliştirme22- Fikret Fidan- Proje Geliştirme