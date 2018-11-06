Şanlıurfaspor'un Yeni Yönetimi Belli Oldu

Reşit Yılmaz
Mahmut Mankal
Mithat Şaka
Ahmet Ekinci
Başkan Yardımcısı görevlerini Bişar Toğun ve Mehmet Yılmaz üstlenirken, Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu da sitemizin Spor Müdürü İsmail Murat Şahin oldu.
Urfa.com Sitemiz adına Urfaspor’a yeni yönetimde başalar diliyoruz.
Urfaspor’un yeni yönetim kadrosunun tam listesi şöyle;1- Emin Yetim- Kulüp Başkanı
2- Reşit Yıldız- Başkan Vekili
3- Mahmut Mankal- Başkan Vekili
4- Mithat Şaka- Başkan Vekili
5- Ahmet Ekinci- Başkan Vekili
6- Bişar Toğun-Başkan Yardımcısı
7- Mehmet Yılmaz- Başkan Yardımcısı
8- Mehmet Kolbudak- Futbol Şube Sorumlusu Ve Alt Yapılar Sorumlusu
9- Mehmet Reşat Özmen- Futbol Şube Sorumlusu
10- İbrahim Halil Haktankaçmaz- Genel Sekreter
11- İsmail Murat Şahin- Basın Sözcüsü ve Futbol Şube Sorumlusu
12- Mehmet Demir- Basın Sözcüsü Yardımcısı
13- Reşit Karakaş- Tesis Ve İdari İşler Sorumlusu
14- Mehmet Doğan- Alt Yapılar Sorumlusu
15- Abdullah Kaplan- Stad ve Sosyal İşler Sorumlusu
16- Kadir Kılıçoğlu- Hukuk İşleri Sorumlusu
17- Ali Şengül- Taraftar Sorumlusu
18- Hüseyin Önkol- Reklam Tanıtım Ve Sponsorluk Sorumlusu
19- Mehmet Özbayram- Dış İlişkiler Sorumlusu
20- Yunus Emre Aksu- Mali İşler Sorumlusu
21- Cihan Canbeyli- Proje Geliştirme
22- Fikret Fidan- Proje Geliştirme
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