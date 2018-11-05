Bir kalp Cerrahına Göre Bu ilaç İle Bir Kişinin Hayatı Kurtulabilir.

Soğuk havalar, aşırı stres ve yemek sonrası ağrının artacağını aktaran Dindar, “Kalp krizi ağrısı; göğüste, sol omuz ve sol kolda, mide bölgesinde, bazen çenede ve sırtta baskı tarzında, çoğunlukla terleme ve ölüm korkusunun eşlik ettiği çok ciddi bir ağrıdır. Mide bölgesindeki ağrılar çoğu kez bir mide hastalığı ile karıştırılabilir. Bu tanı da yanılmalara ve gecikmeye yol açabilir.Bu tarzdaki ağrılar kalp damarlarında bir daralmanın ipuçları olabilir. Bu durumda olan hastalar, diyabet, hipertansiyon, şeker yüksekliği ve ailelerinde kalp krizi öyküsü gibi risk faktörlerine de sahip iseler mutlaka doktora gitmeli.” dedi. Dindar, ağrıların son zamanlarda sıklıkla gelmesi, daha az eforla oluşması, daha uzun sürmesi gibi değişikliklerin kalp krizinin yakın olduğunun bir göstergesi olduğunu vurguladı. Kalp krizi sırasında erken ölümlerin çoğu kez ritim bozukluğu ve ani kalp durmaları nedeniyle meydana geldiğini söyleyen Dindar şöyle konuştu:“Kalp krizi geçiren hastanın yanında bulunan kişi bilinçli ya da bir sağlık görevlisi ise el bileğinden veya boyun damarından hastayı ani öksürtmesi yararlı olabilir. Öksürük, kalbi sıkıştırıp kan dolaşımını sürdürür. Kalp üzerindeki sıkışma hareketi aynı zamanda kalbin normal ritmine dönmesine de yardımcı olur. Ancak hastayı sürekli öksürmeye zorlamak, stresi ve kalbin oksijen ihtiyacını artırarak kalpteki hasarı artırıcı da etki yapabilir. Kalp krizinde öksürük gerekli zamanda ve bilinçli olursa yararlı olabilir.”Prof. Dr. İsmet Dindar ayrıca kalp krizi açısından risk grubundaki kişilerin mutlaka yanlarında 300 mg aspirin bulundurmalarını önerdi. Dindar’a göre aspirin kalbi besleyen damarlardaki kalp krizini tetikleyebilecek kümelenmelerin oluşumunu engelliyor. Kan sulandırıcı özelliği nedeniyle pıhtıyı önlüyor.Kriz esnasında hastaya 4 tane çocuk aspirini yahut 300 mg’lık aspirin çiğnetilmeli. Kan sulandırıcı özelliğinin ortaya çıkması için çiğnenerek yutulması daha çabuk etki etmesini sağlıyor.