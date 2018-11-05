Köprünün Korkuluklarına Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Bu haber 05 Kasım 2018 22:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat nehri üzerindeki köprünün korkuluklarına sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Köprü üzerinde sıkışan kediyi gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla korkulukları keserek kediyi kurtardı. Kedi yapılan sağlık kontrolünün ardından salıverildi.Çalışma sonrası çevredekiler, itfaiye ekibini alkışlarla kutladı.