Cenazelerini Almak İçin Yağmur Altında Bekleyen Vatandaşlar İsyan Etti

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda otopsi işlemleri için bekleyen cenaze yakınları, kurum bahçesine kadınların ve yaşlıların soğuk havada beklememeleri için bekleme salonu yapılmasını istedi. Kurum içerisine otopsi işlemleri yapıldığı için herkesin alınmadığını aktaran cenaze yakınları, bahçe bölümündeki alternatif yerlere bekleme salonu, mescit ve tuvalet yapılması için yetkililere seslendi.Adlı Tıp Kurumunda beklerken temel ihtiyaçlarını gideremediklerini belirten vatandaşlardan İbrahim Karaçizmeli, "Bir vatandaş olarak cenazemizi almak için adli tıp kurumunun önünde bekliyoruz. Kış nedeniyle yağmur yağıyor. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Burada kadınlar var, ihtiyarlar var, hastalar var cenazelerini bekliyor. Kurum bahçesinde ne bir mescit var, ne bir bekleme salonu var ne de bir tuvalet var. Yetkililerden rica ediyorum. Buraya yazın sıcaktan, kışın da yağmur ve kardan dolayı insanların dinlenebileceği, bekleyebileceği bir salon yapsınlar" dedi.