Cenazelerini Almak İçin Yağmur Altında Bekleyen Vatandaşlar İsyan Etti

Adlı Tıp Kurumunda beklerken temel ihtiyaçlarını gideremediklerini belirten vatandaşlardan İbrahim Karaçizmeli, "Bir vatandaş olarak cenazemizi almak için adli tıp kurumunun önünde bekliyoruz. Kış nedeniyle yağmur yağıyor. Buradan devlet yetkililerine sesleniyorum. Burada kadınlar var, ihtiyarlar var, hastalar var cenazelerini bekliyor. Kurum bahçesinde ne bir mescit var, ne bir bekleme salonu var ne de bir tuvalet var. Yetkililerden rica ediyorum. Buraya yazın sıcaktan, kışın da yağmur ve kardan dolayı insanların dinlenebileceği, bekleyebileceği bir salon yapsınlar" dedi.
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