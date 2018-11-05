İçinde Olduğu Arabanın Kapıları Kitleyip Ateşe Verdi

Alev Alan pantolonunu Polisler Söndürdü

Osmaniye'de içindeyken ateşe verdiği park halindeki aracından hiçbir şey olmamış gibi inen sürücünün alev alan pantolonunu polisler söndürdü.Olay, sabah saat 10.00 sıralarında İstiklal Mahallesi Palalı Süleyman Caddesi üzerindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Aracına ve üzerine benzin döküp kendisini yakacağını söyleyen bir kişiyi görenler, polis ve itfaiyeye haber verdi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, Ömer Faruk B.'yi ikna etmeye çalıştı. Tüm çabalara rağmen aracına binen ve kapıları kilitleyen Ömer Faruk B. bu sırada kendisini ateşe verdi.İçindeyken ateşe verdiği park halindeki aracından hiçbir şey olmamış gibi inen sürücünün alev alan pantolonunu polisler söndürdü. Alevler içinde yanan arabayı ise itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü. Ömer Faruk B., pantolonu söndürüldükten sonra sağlık kontrolüne götürüldü. Ömer Faruk B., daha sonra gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.