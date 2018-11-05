Urfa'da Yağmur Altında Kağıt toplayan Çocuğun Ekmek Parası Telaşı

Şanlıurfa’nın Atatürk Mahallesinde isimleri bilinmeyen 8 ile 10 yaşlarındaki çocuklar, yağmurlu havada çöpten kağıt toplamaları yürekleri dağladı.Günlük 10 ile 20 lira kadar para kazanan çocuklar ailelerine katkı sağlmak amacıyla ellerine aldıkları çuvallar ile merkezde bulunan çöp kutularını gezerek, kâğıt ve benzeri materyalleri bularak satmaya çalışan çocukları görenlerin yürekleri dayanmadı.Çocukların kâğıt topladığını gören çevredekilar ise şunları söylediler: “Yaşıtları sıcacık okullarda eğitim görürken onlar tam aksine bu yağmurlu havada kâğıt toplamak zorunda kalıyorlar. Maalesef toplumumuzun kanayan yarası. Sadece hayat şartları bu çocukları bu hale getirdi” dediler.