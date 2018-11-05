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Bu haber 05 Kasım 2018 17:00:22 Tarihinde eklenmiştir.

Kuveytli Hayırseverler Bir Okul Daha Yapıyor

Şanlıurfa'da Kuveytli hayırseverler tarafından yaptırılacak 30 okuldan, inşaatı tamamlanan ilk okulda Eğitime başlandı.

Kuveytli Hayırseverler Bir Okul Daha Yapıyor

Protokol imza töreni Şanlıurfa valiliği toplantı salonunda gerçekleşti.Toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü temsilcisi Mohammed Alnsarı ile Türkiye Said Yardım Derneği sorumlusu Mahmoud Al Aouıss katıldı.İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı ve Suriye Birimi Sorumlusu Doğan Yüksel, okulda  yaptığı açıklamada, kentte 70 binin üzerinde Suriyeli öğrenciye eğitim verildiğini belirterek, Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle 30 okul yaptırılacağını kaydetti.Hayır hizmetinin, Suriye’den Kuveyt’e, Katar’a göç etmiş hayırseverler tarafından yapıldığını, Organize Sanayi Bölgesinde binlerce insana ekmek üreten bir fırının da bu hayırseverler tarafından yapıldığını kamuoyuna duyurduklarını kaydeden Vali Erin, böylece “Suriyeliler bize yük oluyor” algısını yıkmaya çalıştıklarını kaydetti.

 

Vali Erin’e Bir Teşekkür Plaketi Takdim Edildi

Okul yapımına yönelik protokolün imzalanmasının ardından Kuveyt Uluslararası İslami Yardımlaşma Örgütü temsilcisi Mohammed Alnsarı tarafından, hayır hizmetleri yapmaları için çağrıda bulunan ve kolaylık sağlayan Vali Erin’e bir teşekkür plaketi takdim edildi.

Kentte Suriyelilere eğitim konusunda en fazla yardımı Kuveytlilerin yaptığını aktaran Yüksel, şöyle devam etti:

"İlimizde 150 bin civarında Suriyeli öğrenci var. Biz bu öğrencilerin 73 binini okullarımızda kayıt altına aldık. Fiziki altyapı yetersizliğinden dolayı Vali Abdullah Erin'in girişimleriyle körfez ülkelerinden özellikle Kuveyt'ten destek alıyoruz. Kuveytliler ilimizi ziyaret edip valimiz, milli eğitim müdürümüz önderliğinde ilimize 30 okulun yapılması için taahhütte bulundu. 13 ilçemizde öğrenciler bulundukları yerlerde yapılacak okullara gidecek. Bu okullar Türk milli eğitim sistemine devrolacak. Yaklaşık 30 bin Suriyeli öğrencimiz Kuveytlilerin desteğiyle eğitimlerine devam edecek. Böylelikle kentimizde eğitim gören Suriyeli öğrenci sayımız 100 bini aşacaktır. Kuveytli hayırseverlerin desteğiyle kentimizde ilk defa böyle bir yurt dışı destekli eğitim veriliyor. Farklı ülkelerden de destek için sözler almaya başladık."


 
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