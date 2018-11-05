Kan Donduran olay! 4 yaşındaki kız çocuğuna toplu tecavüz

Hindistan polisi, Uttar Pradeş eyaletinde yılan sokması nedeniyle hastanede dört gündür tedavi görüyordu. Kız çocuğu, büyükannesine Cumartesi gecesi koğuşta yalnızken bir erkek hemşire ve dört adamın saldırısına uğradığını söyledi.durumu polise bildiren büyühanne, Polis, hastaneden güvenlik kamerası kayıtlarını istedi. Hindistan'da son yıllarda tecavüz olaylarının artmasından sonra hükümet bu suçla ilgili cezaları ağırlaştırmıştı.Bir öğrencinin Yeni Delhi'de otobüs yolculuğu sırasında toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesi ülke çapında protestolara yol açmıştı.Hindistan'da bu yıl değiştirilen yasalar, 12 yaşından küçük çocuklara tecavüz edenlere idam cezası verilmesin, Yetişkinlere tecavüzün cezası da artırılarak 20 yıla çıkarılmıştı.