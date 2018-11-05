Engelliler Yaptıkları Ahşap Ürünlerle Gelir Elde Ediyor

İkinci Evleri Oldu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde açılan kurslara çok sayıda yaşlı ve engelliler katıldı. Boş vakitlerini değerlendirdikleri kurslarda yaptıkları ürünleri satıp elde edilen gelirle hayatta tutunmaya çalışıyor. Paşa bağı Mahallesi'nde açılan Engelli Koordinasyon Merkezi'nde deri, bakırcılık, ahşap oymacılık gibi kurslara katılan engelli kursiyerler, hem zamanlarını değerlendiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyor. Günde 370 yaşlı ve engellinin 20 farklı branşta eğitim gördüğü kurslarda elde edilen 55 bin liralık gelirin, 44 bin lirasının kursiyerlere eşit bir şekilde dağıtıldığı belirtildi.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, “Kursiyerlerimiz hem meslek öğreniyorlar hem emeklerinin karşılığı olarak aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. Ürünlerin ortaya çıkmaya başlamasıyla kursiyerlerimiz mutlu oluyor” dedi.Evden çıkmamış engelli kardeşlerimiz Buranın açılmasıyla birlikte artık onların ikinci bir evi oldu. Bu atölyede alınan malzemeleri büyükşehir belediyesi karşılıyor. Özellikle ahşap kursundaki kursiyerlerimizin yapmış olduğu ürünlere Avrupa’dan oldukça talep geliyor.”