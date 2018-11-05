H.İbrahim GÜNEŞ Hayatını Kaybetti

Merhum Hacı Ahmet Güneş'in oğlu, merhum Hacı Mehmet, H.Mustafa Hüseyin,H.Ali,H.Mahmut,H.Yasin ve Halil Güneş'in kardeşi,Enver,M.Ali,Halil,Özcan Güneş,Özgür, Ahmet, Mutlu Güneş ve Aydın Güneş'in babaları,H.İsmail,H.İbrahim,H.Mahmut ve H.Müslüm Güneş'in dayıları,Osman Güneş, Mustafa Oğuz ve Seydi Ege'nin kayınbabaları,H.İbrahim GÜNEŞ Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Güneş'in cenazesi 4 kasım pazar günü Kısas Aile mezarlığına defnedildi.Güneş ailesi taziyeleri Başak Taziye evinde kabul edecek.Merhuma Allah’tan Rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz.