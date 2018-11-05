BAŞKAN DEMİRKOL, KIRSAL MAHALLELERE KALICI ESERLER KAZANDIRDI

MUHTARLARDAN, BAŞKAN DEMİRKOL’A TEŞEKKÜR

Başkan Fevzi Demirkol, her pazar günü olduğu gibi kırsal mahalle gezilerini devam ettirdi. Kalınbayat kırsal Mahallesi ile gezi programlarına başlayan Başkan Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri ile birlikte mahallede yapımı devam eden çok amaçlı kültür evi inşaatını inceledi. Yapılan çalışmalarla ilgili mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Demirkol, kültür evinin mahalleye hayırlı olması temennisinde bulundu.Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de, yapılan hizmetin öneminden bahsederek, “Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol ile Kalınbayat kırsal Mahallemizdeyiz. Burada yapımı devam eden kültür evinin inşaatını birlikte inceledik. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisinde teşekkür ediyorum. Başkanımızla yapmış olduğumuz sohbette, şuana kadar 137 kırsal mahallenin 103’ünde kültür evi ihtiyacının tamamlandığını söyledi. Kültür evimizin Kalınbayat’a hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.Başkan Fevzi Demirkol, Kalınbayat Mahallesindeki incelemelerinin ardından çok amaçlı kültürevi inşaatının devam ettiği Acaryurt ve Kepez Mahallelerinde de incelemelerde bulundu. Yürütülen inşaat çalışmalarıyla ilgili mahalle sakinleriyle görüşen Başkan Demirkol, çalışmalarının en yakın sürede tamamlanacağının altını çizdi. Başkan Demirkol, ayrıca yapımı daha önceden tamamlanarak hizmete sunulan Gümüştaş ve Konaç kırsal Mahallelerindeki kültürevlerinde de incelemelerde bulunduktan sonra kırsal mahalle programını tamamladı.Kırsalda yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Demirkol, şunları kaydetti:“Başkan Fevzi Demirkol, “Pazar mesaimizi genellikle kırsal mahallelerimizi ziyaret edip, halkımızla bir araya gelerek geçiyoruz. Haliliye Belediyesi olarak kırsalda yapmış olduğumuz çalışmaları yerinde incelemek için hemen hemen her pazar gününü kırsalda geçiyoruz. Kalınbayat, Konaç, Acaryurt, Gümüştaş ve Kepez kırsal Mahallelerimizi ziyaret ettik. Yeni yapmış olduğumuz çok amaçlı kültürevi inşaatlarını yerinde inceledik. Gümüştaş ve Konaç Mahallelerimizde de, geçmiş yıllarda yapmış olduğumuz çok amaçlı kültürevinin son durumunu inceleme imkanı bulduk. Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından da, kırsal mahallelerimizin mahalle içi yolları yapılmaktadır. Kırsal mahallelerimizin büyük bir çoğunluğunun yol meselesi tamamlanmıştır.”Kırsal mahalle ziyaretlerinden bulunan Başkan Fevzi Demirkol’a, mahalle sakinleri de teşekkürlerini iletti.Kalınbayat Mahalle Muhtarı Seydi Modanlı, “Şuana kadar hiçbir belediyenin yapmadığı bir hizmeti, Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol, mahallemize getirdi. Kendisinden Allah razı olsun” dedi.Konaç Mahalle Muhtarı Salih Kamik, “Başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Memnunuz, kendisiyle gurur duyuyoruz” diye konuştu.Gümüştaş Mahalle Muhtarı Mehmet Aslan, “Gerçekten köy içi yollarımız, taziye evimiz yapıldı. Bizim hiçbir sıkıntımız kalmadı. Başkanım, gereken desteği veriyor” ifadelerini kullandı.Acaryurt Mahalle Muhtarı Halil Akçaba, “Fevzi başkanımız, mahallemizin tüm ihtiyaçlarını gidermiştir. Köyümüzde değil, tüm köylerde yaptığı çalışmaları başarıyla tamamlamıştır” şeklinde konuştu.Kepez Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Bağdat, “Başkanımız Fevzi Demirkol’dan Allah razı olsun. Yapmış olduğu hizmetlerden çok memnunuz” dedi.