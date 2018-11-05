Devlet Hastanesinde Gizli Kamera Skandalı

Edinilen bilgiye göre, Bartın Devlet Hastanesinde kadın personelin giyinme odasına gizli kamera yerleştiren temizlik görevlisi tutuklandı. Bartın Devlet Hastanesinde çalışan bir kadın personel, giyinme odasındaki kamerayı fark edince durumu hemen polise bildirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kamerayı giyinme odasına yerleştirdiği iddiasıyla hastanede temizlik görevlisi olarak çalışan H.Ç'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.İl Sağlık Müdürü Dursun Koç şu açıklamalarda bulundu:"İş yerinde de aynı fiili işleme şüphesiyle iş yerindeki şahsi dolabında ve arabasında aramalar, ilgili güvenlik kuvvetleri tarafından yapılmıştır. Şahısla ilgili adli işlemler yapılmış olup şu anda tutuklanmıştır. Soruşturmanın selameti açısından şahıs, Bartın Valiliği'nin talimatı doğrultusunda açığa alınmış olup idari soruşturma açılmıştır." dedi