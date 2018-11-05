Ahmet Hakan AK Parti ve CHP'nin Adaylarını Açıkladı

2019 yerel seçimleri için partiler arasındaki rekabet kızıştı. Özellikle Ankara ve İstanbul'da yarış oldukça sert geçecek. İktidar partisi iki büyük şehri korumak, CHP ise ele geçirme peşinde.Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde 2019 seçimlerine ilişkin kulis bilgileri paylaştı. AKP ve CHP'nin Ankara ile İstanbul'da göstereceği muhtemel büyükşehir belediye başkanı adaylarını aktaran Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:"Yerel seçime kadar...Öyle olacak, böyle olacak, çok tantana çıkacak, çok isim ortaya atılacak, çok spekülasyon yapılacak falan ama...Galiba sonunda ama en sonunda şöyle bir tablo çıkacak:İstanbul’da...AK PARTİ: Binali Yıldırım ya da Numan Kurtulmuş ile yarışa katılacak...CHP: Muharrem İnce ile yarışa katılacak.Ankara’da...AK PARTİ: Süleyman Soylu ile yarışa girecek...CHP: Mansur Yavaş ile yarışa girecek.Atalım fava, bekleyelim bakalım. dedi.