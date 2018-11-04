BAŞKAN DEMİRKOL’DAN TIP SEMPOZYUMUNDA GÖBEKLİTEPE VURGUSU

Haliliye Belediyesinin ev sahipliğinde Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği ve Şanlıurfa Eczacılar Odasının işbirliğiyle gerçekleştirilen 1. Basamakta Modern ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Sempozyumu, akademisyenler, doktorlar ve eczacıların katılımıyla gerçekleştirildi. Sempozyumun açılış programına katılan Başkan Fevzi Demirkol, yurtdışından ve il dışından gelen akademisyenler, doktorlar ve eczacılarla görüştü.Haliliye Belediyesi tarafından hazırlanan Göbeklitepe Belgeselinin sunulmasıyla başlayan sempozyumun açılışında konuşan Başkan Fevzi Demirkol, kadim kent olan Şanlıurfa’nın çok önemli kültür varlıklarını bünyesinde barındırdığını kaydetti. Dünyanın bilinen en eski kültür eseri olan Göbeklitepe’nin Haliliye’de olduğunun da altını çizen Başkan Demirkol, konuşmasında şunları söyledi:“Şanlıurfa bilindiği gibi Dünyada bilinen en eski kültür eseri olan Göbeklitepe’ye ev sahipliği yapıyor. Bu toplantıların burada bulunması bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Göbeklitepe, bilindiği gibi İngiltere’deki Stonehenge’den, Mısır’daki piramitlerden 7000, 7500 yıl daha eski. Bu özelliğiyle Göbeklitepe’yi tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bugünkü toplantımızın geçmişte bir temeli var; Harran’da bulunan Dünyanın en eski üniversitesi bu bakımdan geçmişteki ilim ve öğretime, ecdadımızın ne kadar önem verdiğini bir nişanesidir. Şanlıurfa bu bakımdan bir açık müzedir.”Başkan Fevzi Demirkol, Haliliye Belediyesi olarak da yaptıkları hizmetlerle ilgili bilgiler verdiği konuşmasını şöyle tamamladı:“Haliliye Belediyesi olarak şunu özellikle ifade etmek istiyorum; belediye olarak doğumundan, yaşlılığına kadar tüm kesimlerin hizmetindeyiz. Doğumevi hastanelerinde yeni doğan bebeklere Hoş geldin Bebek projemizle, dünyaya gelen bebeklerin ve annelerinin ilk ihtiyaçlarını temin ediyoruz.”Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, düzenlenen oturumlarla devam etti.