Urfa'da 14 Yaşındaki Kız, Karşıya Geçmek İsterken Canından Oldu

Şanlıurfa’nın haliliye ilçesine bağlı Emniyet Caddesinde yolun karşı tarafına geçmek isteyen Safiye İşcan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Safiye İşcan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.nın ardından kaçan sürücünün yakalanmasına çalışılıyor.