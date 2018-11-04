13 İnsanı Yiyen Dişi Kaplan Öldürüldü

Tek Kursun Atışıyla Öldürüldü

Hindistan'da bugüne kadar 13 insanı yemekle suçlanan, hakkında 'vur' emri bulunan ve Calvin Klein'ın 'Obsession' parfümüyle tuzağa düşürülmeye çalışılan 6 yaşındaki kaplan yakalandı.Hindistan Orman İşletme Müdürlüğü, kaplanı gören köylülerin yetkililere haber verdiğini, bunun üzerine önceki gün bir ekibin hem bayıltıcı silah hem de ateşli silahla kaplanın görüldüğü yere gittiğini aktardı. kaplan ilk olarak bayıltıcı silahla vurulduğu ancak ekibin aracına saldırmaya çalışmasının ardından ateşli silahla, tek kurşun atışıyla öldürüldüğü belirtildi.Olayla ilgilenen kaplan avcısı Asgar Ali Han da son 2 yılda 13 kişiyi öldürdüğü sanılan kaplanla ilgili şunları söyledi:"İnsanların hayatı tehlikedeydi. Pazar kurulacaktı, kaplan da sık kullanılan, çocukların bisiklet sürdüğü bir yolda görülmüştü. Derhal oraya gitmek zorundaydık. Saldırgan ve akıllı bir dişi kaplan vardı. İnsan korkusu yoktu. İnsan etinin tadını almıştı, bizi maymun, keçi ya da diğer avlarından ayrı tutmuyordu. Dolayısıyla bize yöneldiği an kendimi savunmak için onu vurmak zorundaydım".