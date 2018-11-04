Urfa'da Mentorluk Eğitim Başvuruları Başladı

Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilmekte olan Şanlıurfa Teknokent Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezi (ÜSİM) bünyesinde Üniversite – Sanayi iş birliğinde hızlandırıcı bir model olarak kullanılacak olan bir mentorluk sistemi kurulacaktır. Mentorluk destekleri ile Şanlıurfa’da sanayi firmalarının Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin artırılması ve devlet desteklerinden en üst düzeyde faydalanmak üzere projeler geliştirebilmelerini sağlanacaktır.
Eğitimler 32 Saat Uzaktan Eğitim, ve 2 Gün Sınıf Eğitimi Olacak Şekilde Düzenlenecektir.
proje kapsamında 60 mentor adayına eğitim verilecektir. Eğitimler 32 saat uzaktan Eğitim(online) ve 2 gün sınıf eğitimi olacak şekilde düzenlenecektir. Eğitim sonunda ve sınavlarda başarılı olan mentor adaylarına mentorluk sertifikası verilecektir. Eğitimler alanında uzman bir kuruluş tarafından verilecektir.
Kimler Başvurabilir
- Üniversite – Sanayi İşbirliği projesi yürütmüş, Üniversite – Sanayi İşbirliği projesinde araştırmacı olarak çalışmış ya da Üniversite – Sanayi İşbirliği projesi hazırlamış olanlar
- Kamu (TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları ) projeleri hazırlamış ya da yürütmüş olanlar
- Özel sektör yöneticilik deneyimi olanlar
- Girişimcilik deneyimi olanlar
- Mentorluk deneyimi olanlar
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