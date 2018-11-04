Urfa'da Mentorluk Eğitim Başvuruları Başladı

Eğitimler 32 Saat Uzaktan Eğitim, ve 2 Gün Sınıf Eğitimi Olacak Şekilde Düzenlenecektir.

Kimler Başvurabilir

Üniversite – Sanayi İşbirliği projesi yürütmüş, Üniversite – Sanayi İşbirliği projesinde araştırmacı olarak çalışmış ya da Üniversite – Sanayi İşbirliği projesi hazırlamış olanlar

Kamu (TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar, Kalkınma Ajansları ) projeleri hazırlamış ya da yürütmüş olanlar

Özel sektör yöneticilik deneyimi olanlar

Girişimcilik deneyimi olanlar

Mentorluk deneyimi olanlar

Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilmekte olan Şanlıurfa Teknokent Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezi (ÜSİM) bünyesinde Üniversite – Sanayi iş birliğinde hızlandırıcı bir model olarak kullanılacak olan bir mentorluk sistemi kurulacaktır. Mentorluk destekleri ile Şanlıurfa’da sanayi firmalarının Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin artırılması ve devlet desteklerinden en üst düzeyde faydalanmak üzere projeler geliştirebilmelerini sağlanacaktır.proje kapsamında 60 mentor adayına eğitim verilecektir. Eğitimler 32 saat uzaktan Eğitim(online) ve 2 gün sınıf eğitimi olacak şekilde düzenlenecektir. Eğitim sonunda ve sınavlarda başarılı olan mentor adaylarına mentorluk sertifikası verilecektir. Eğitimler alanında uzman bir kuruluş tarafından verilecektir.