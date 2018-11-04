Urfa'da elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'ndeki evinde Feride Yıldız (38), elektrikli süpürgenin fişini prizden çıkarmak isterken akıma kapıldı. Yakınlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri Feride Yıldız’ı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen feride yıldız hayatını kaybetti.Yıldız'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.