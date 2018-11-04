Urfa'da Nefes Borusuna Çekirdek Kaçan Küçük Merve Kurtarılamdı

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan 2 yaşındaki Merve Yeşil, yemek istedi. Nefes borusuna ay çekirdeği kaçan Yeşil, yakınları tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı yapılan tüm müdahaleye rağmen küçük Merve kurtarılamadı.Yeşil'in cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.