BAŞKAN DEMİRKOL: HALKIMIZLA BAĞLANTIMIZI GÜÇLÜ TUTUYORUZ

Başkan Fevzi Demirkol’un göreve geldiği ilk günden itibaren başlattığı Halk Günü Toplantıları, her ayın ilk Cuma günü olarak devam ediyor. Kasım ayının ilk Cuma günü de, Haliliye Belediyesi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda, Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Başkan Yardımcıları Mehmet Selim Polatkan ve Osman Uludağ, birim müdürleri ile vatandaşların katılımıyla yapıldı. Vatandaşlar teşekkür, istek ve önerilerini Başkan Fevzi Demirkol ve başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek iletti.Vatandaşların talepleri, Başkan Fevzi Demirkol ve başkan yardımcıları tarafından not alınıp, toplantıda hazır bulunan ilgili müdürleri yönlendirildi. İlgili müdürler de, iletilerin çözüme kavuşturulması için çalışmalar başlattı. Belediyenin hizmet alanına girmeyen talepler ise ilgili müdürlerce kaydedilip ilgili kurumlara iletilecek.Halk günü uygulamasıyla halkla olan bağlantılarını güçlü tutmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Demirkol, şunları söyledi:“Göreve başladığımız 2014 yılından bu tarafa her ayın ilk Cuma günü Halk Günü Toplantımızı, müdürlerimiz ve başkan yardımcılarımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Bu toplantımızda, halkımızı misafir ediyoruz. Sahada çalıştığımız sırada karşılaşamadığımız, mesai farklılığı nedeniyle karşılaşamadığımız vatandaşlarımızla Halk Günü Toplantımızda görüşmekteyiz. Dolayısıyla halkımızla birliğimiz, beraberliğimiz devam etmektedir. Halkımızla bağlantılarımızın daha güçlenmesini, kuvvetlenmesini arzulamaktayız. Halkımız, bizlere teşekkürlerini ve taleplerini iletmektedirler. Gelen talepler, müdürlerimiz vasıtasıyla yapılması mümkün olanlar hemen, yapılması zaman alacak olanlarda planlama dahilinde yapılmaktadır.”2018 yılının son Halk Günü Toplantısı ise 7 Aralık 2018 Cuma günü gerçekleştirilecek