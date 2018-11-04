Seyir Terasından Uçan Aracın Altında Kaldı

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta piknik alanındaki seyir terasından düşen minibüsün altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. Ünoğlu'nun ölüm haberini alan yakınlar sinir krizi geçirdi.Edinilen bilgiye göre İsmet Ünoğlu (26), Fahrettin Koç (32) ve Fadime İşgören (21) öğle saatlerinde minibüsle Göğem Göleti'ne pikniğe gitti. Seyir terasının üzerindeki masada piknik yapan Fadime İşgören, bir süre sonra yönünü değiştirmek için minibüse bindi. İşgören'in çalıştırdığı minibüs, sürücünün kontrolünden çıkarak önce piknik yapan arkadaşlarına çarptı, ardından yaklaşık 3 metre yükseklikteki terastan aşağı düştü.Bu sırada alanda oturan İsmet Ünoğlu, minibüsün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü İşgören ile Fahrettin Koç, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Yapılan incelemenin ardından Ünoğlu'nun cesedi sıkıştığı minibüsün altından çıkarılarak, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.