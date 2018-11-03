​Kanser Hastalarını 2 Buçuk Saat Beklettiler, Sebebi ise Personel Eksikliği

Onkoloji Servisinde Personel EksikHacettepe Tıp Fakültesi’nde hizmet veren Onkoloji Servisinde personel eksikliğinden dolayı hastane koridorlarında bekleyen kanser hastaları duruma tepki gösterince, serviste görevli olan bir doktor, “Şu an personel yok. Benim de yapabileceğim bir şey yok” diyerek tepkisini gösterdi.
Bu Hastane Denetlenmiyor Mu?Olay anı orada bulunan bir hasta tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Koskoca onkoloji servisinde personelin eksik olması akıl kârı
değilken, orada bulunan doktorun bu eksikliği dile getirmemesi de ayrı bir sorun oldu. tek başına hastalara yetişemeyen doktoru suçlamıyoruz. Fakat önemli hastalıklara bakan bir bölümde personel eksikliğini bizlere kim açıklayacak? “Onkoloji servisinde neden personel yok? Kanser hastalarını 2,5 saat bekletmeye kimin hakkı var?”
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