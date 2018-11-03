​Kanser Hastalarını 2 Buçuk Saat Beklettiler, Sebebi ise Personel Eksikliği

Onkoloji Servisinde Personel Eksik

Bu Hastane Denetlenmiyor Mu?

Hacettepe Tıp Fakültesi’nde Onkoloji servisinde sıra bekleyen kanser hastaları tedavilerini yapacak personel olmadığı için saatlerce hastane koridorlarında bekledi. Durumu orada bulunan doktora anlatan hastalara yardım etmeyen doktor ise tepkilere neden oldu.Hacettepe Tıp Fakültesi’nde hizmet veren Onkoloji Servisinde personel eksikliğinden dolayı hastane koridorlarında bekleyen kanser hastaları duruma tepki gösterince, serviste görevli olan bir doktor, “Şu an personel yok. Benim de yapabileceğim bir şey yok” diyerek tepkisini gösterdi.Olay anı orada bulunan bir hasta tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Koskoca onkoloji servisinde personelin eksik olması akıl kârıdeğilken, orada bulunan doktorun bu eksikliği dile getirmemesi de ayrı bir sorun oldu. tek başına hastalara yetişemeyen doktoru suçlamıyoruz. Fakat önemli hastalıklara bakan bir bölümde personel eksikliğini bizlere kim açıklayacak? “Onkoloji servisinde neden personel yok? Kanser hastalarını 2,5 saat bekletmeye kimin hakkı var?”