Yusuf Sabri Dişliye Göre Memleketi Şanlıurfa

TRT Haberde yayınlanan Memleket Hikayeleri adlı programda ekranlara getirilen şehirlerin hikayeleri izleyicilere aktarılıyor. Şanlıurfa’da da çekim yapan TRT ekibi, Urfa hakkında gerçek ve sağlam bilgi ve hikayelere sahip olan, Urfa’nın duayenlerinden Yusuf Sabri Dişli’yi konuk ederek Urfa hikayelerini Tüm Türkiye’ye sunmuştum.Ekim ayında yayınlanan programı izlemeyeneler ve özellikle Urfa’nın Urfalılara ne çağrıştırdığını sağlam ve sade bir dille anlatan Yusuf Sabri Dişli bölümünü sunuyoruz. Keyifli izlemeler